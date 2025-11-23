A Polícia Civil identificou como Yunsheng Chen, 55 anos, o comerciante chinês morto a tiros na noite de sábado (22) em São José dos Campos. Ele foi assassinado em um estacionamento em frente à mercearia e padaria de sua família, na avenida São Jerônimo, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste da cidade.

Chen foi atingido por dois disparos, um na cabeça e outro no tórax. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Crime ocorreu em estacionamento da própria vítima