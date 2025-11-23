A Polícia Civil identificou como Yunsheng Chen, 55 anos, o comerciante chinês morto a tiros na noite de sábado (22) em São José dos Campos. Ele foi assassinado em um estacionamento em frente à mercearia e padaria de sua família, na avenida São Jerônimo, no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste da cidade.
Chen foi atingido por dois disparos, um na cabeça e outro no tórax. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.
Crime ocorreu em estacionamento da própria vítima
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada após moradores ouvirem disparos por volta das 21h30. Ao chegarem, os policiais encontraram o comerciante sendo atendido por uma equipe médica.
Durante a perícia, foram apreendidos no bolso da vítima R$ 790 em espécie e um celular. O estacionamento onde ocorreu o crime funcionava como área de apoio e escritório para a família.
Carro ficou parado mais de uma hora no local, aponta vídeo
Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos mostram um GM Astra prata estacionado por mais de uma hora em frente ao local do crime. No momento dos disparos, dois homens aparecem correndo e entrando no veículo, que foge em seguida.
A placa ainda não pôde ser identificada.
Polícia solicita imagens do CSI; investigação continua
Para avançar nas buscas pelos autores, a Polícia Civil pediu acesso às imagens do CSI (Centro de Segurança Integrada) da Prefeitura, que monitora diversas regiões da cidade. O caso segue em investigação.