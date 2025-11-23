23 de novembro de 2025
VÍDEO: Piloto morre em acidente em show no Beto Carrero World

Por Da redação | Brasil
Reprodução

O piloto Lurrique Ferrari morreu neste domingo (23) após sofrer um grave acidente durante o “Hot Wheels Epic Show”, uma das principais atrações do Beto Carrero World, em Penha (SC). O parque estava lotado quando a apresentação terminou em tragédia.

De acordo com vídeos gravados por visitantes, Lurrique acelerou para subir uma rampa e repetir a manobra realizada por outro integrante do espetáculo, que havia completado o salto momentos antes. No entanto, o piloto não conseguiu alcançar a segunda rampa, bateu a cabeça na estrutura e caiu violentamente no chão.

A equipe de socorro do parque realizou atendimento imediato. Lurrique foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhauser, onde passou por cirurgia de urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Parque lamenta morte e abrirá investigação

Em nota oficial, o Beto Carrero World lamentou a morte do piloto e prestou condolências à família. O parque afirmou que Lurrique recebeu atendimento imediato e destacou que as causas do acidente serão investigadas.

O “Hot Wheels Epic Show” é uma das apresentações de maior público do complexo e inclui manobras de alta velocidade, saltos e acrobacias com carros e motos.

