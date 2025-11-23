O piloto Lurrique Ferrari morreu neste domingo (23) após sofrer um grave acidente durante o “Hot Wheels Epic Show”, uma das principais atrações do Beto Carrero World, em Penha (SC). O parque estava lotado quando a apresentação terminou em tragédia.

De acordo com vídeos gravados por visitantes, Lurrique acelerou para subir uma rampa e repetir a manobra realizada por outro integrante do espetáculo, que havia completado o salto momentos antes. No entanto, o piloto não conseguiu alcançar a segunda rampa, bateu a cabeça na estrutura e caiu violentamente no chão.