A execução de Diogo Lopes da Silva, conhecido como Diogo Panda, chocou moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem, de 37 anos, foi morto a tiros na frente da própria filha neste sábado (23). Uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa.

Diogo visitava familiares no bairro Capela Velha quando foi surpreendido por três homens que chegaram em um Fiat Mobi branco. Dois deles desceram do carro e dispararam diversas vezes contra a vítima, que não teve chance de reagir. Após os tiros, a dupla retornou ao veículo e o motorista deixou o local imediatamente.