23 de novembro de 2025
BRASIL

Homem é morto a tiros por dois criminosos na frente da filha

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
A execução de Diogo Lopes da Silva, conhecido como Diogo Panda, chocou moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem, de 37 anos, foi morto a tiros na frente da própria filha neste sábado (23). Uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa.

Diogo visitava familiares no bairro Capela Velha quando foi surpreendido por três homens que chegaram em um Fiat Mobi branco. Dois deles desceram do carro e dispararam diversas vezes contra a vítima, que não teve chance de reagir. Após os tiros, a dupla retornou ao veículo e o motorista deixou o local imediatamente.

A brutalidade da cena, registrada por vídeo, mostra também a presença da filha de Diogo, que presenciou o assassinato e entrou em desespero.

Carro usado no crime foi encontrado abandonado

A Polícia Civil localizou o Fiat Mobi utilizado pelos assassinos abandonado em uma das entradas da cidade. A suspeita é de que um segundo carro tenha sido usado pelos criminosos para fuga.

O corpo de Diogo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil abriu investigação para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

