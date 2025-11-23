O que deveria ser um dia de celebração terminou em tragédia para a família do cantor paraibano Jaílson Pereira da Silva Melo, de 27 anos.

O músico morreu na manhã de sábado (22/11) em um acidente na BR-104, entre Campina Grande e Queimadas, enquanto seguia para buscar salgados que seriam servidos na própria festa de casamento.

