O que deveria ser um dia de celebração terminou em tragédia para a família do cantor paraibano Jaílson Pereira da Silva Melo, de 27 anos.
O músico morreu na manhã de sábado (22/11) em um acidente na BR-104, entre Campina Grande e Queimadas, enquanto seguia para buscar salgados que seriam servidos na própria festa de casamento.
Além de Jaílson, o pai dele, José Valdir de Melo, de 58 anos, também morreu na colisão. Testemunhas relataram que um carro em alta velocidade atingiu a motocicleta onde pai e filho estavam. Com o impacto, ambos foram arremessados e morreram ainda no local.
O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro. Equipes do Samu chegaram rapidamente, mas apenas constataram os óbitos.
Dia que seria de festa virou luto
Jaílson iria se casar ainda naquele sábado com a noiva, Mônica Andrade, com quem mantinha um relacionamento há mais de três anos. Horas antes do acidente, o cantor publicou uma mensagem nas redes sociais celebrando a data:
“Bom dia, ótimo sábado a todos. Chegou o grande dia.”
A notícia da morte comoveu familiares, amigos e músicos da região. José Júnior, padrinho do casamento e parceiro de Jaílson em um grupo de forró, disse estar “devastado” com a tragédia.
Investigação
A Polícia Civil deve analisar imagens e ouvir testemunhas para tentar identificar o motorista que provocou o acidente e fugiu. O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, podendo haver agravantes pela omissão de socorro.