O desaparecimento de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, completou dois meses nesta semana e mantém uma família inteira em aflição em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.

A jovem sumiu na madrugada de 21 de setembro, após sair de casa deixando o celular no sofá e a porta do apartamento aberta - detalhes que acenderam o alerta imediato de parentes e investigadores.

