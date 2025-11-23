O desaparecimento de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, completou dois meses nesta semana e mantém uma família inteira em aflição em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.
A jovem sumiu na madrugada de 21 de setembro, após sair de casa deixando o celular no sofá e a porta do apartamento aberta - detalhes que acenderam o alerta imediato de parentes e investigadores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O celular de Bruna foi entregue à Polícia Civil, que segue conduzindo as investigações. “Ela saiu sem levar nada. É uma pessoa que não ficava sem celular. A gente está angustiado, sem saber o que aconteceu”, relatou a mãe.
Bruna é mãe de duas crianças pequenas, que estavam na casa do pai no dia do desaparecimento. A jovem morava no mesmo prédio que a família, em outro andar, e, segundo parentes, levava uma vida tranquila e dedicada aos filhos. “Era uma mãezona. Não tinha motivo para sair assim”, afirmou um familiar.
A rotina da família mudou drasticamente nestes dois meses. A irmã gêmea, Brena, descreve a ausência como um vazio insuportável: “A gente sempre foi unida. É como se metade de mim tivesse ido embora.”
Pistas e relatos
Imagens de câmeras da Prefeitura registraram Bruna caminhando na madrugada em que desapareceu, na companhia de duas pessoas, nas proximidades do prédio onde morava, no bairro Vila dos Comerciários. Desde então, surgiram relatos de possíveis aparições em Piquete e Aparecida, onde ela teria sido vista com cabelo curto, mochila nas costas e usando o nome da irmã.
Segundo a família, Bruna apresentou sintomas compatíveis com esquizofrenia cerca de dois meses antes do desaparecimento, mas não houve diagnóstico definitivo. O pai teme que ela esteja vulnerável. “Na rua ninguém tem garantia de nada. Em casa já é perigoso, imagina na rua”, afirmou.
Apelo por informações
Enquanto aguardam respostas, familiares seguem mobilizados e pedem ajuda da população. Qualquer informação sobre o paradeiro de Bruna Oliveira da Silva pode ser repassada à polícia pelo telefone 190.
“A gente não dorme mais. A gente reza e espera por notícias. Só queremos encontrar a Bruna e acabar com essa angústia”, disse a irmã.