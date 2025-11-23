A corretora de imóveis Claide Rocha da Silva, de 64 anos, morreu no sábado (22) e foi sepultada neste domingo (23) no Cemitério Campo da Saudade, em Jacareí. A morte da profissional, bastante querida no setor imobiliário da cidade, comoveu familiares, amigos e clientes.

Nas redes sociais, diversas mensagens prestaram homenagem à corretora, destacando sua dedicação ao trabalho e seu carinho com todos ao redor.