A corretora de imóveis Claide Rocha da Silva, de 64 anos, morreu no sábado (22) e foi sepultada neste domingo (23) no Cemitério Campo da Saudade, em Jacareí. A morte da profissional, bastante querida no setor imobiliário da cidade, comoveu familiares, amigos e clientes.
Nas redes sociais, diversas mensagens prestaram homenagem à corretora, destacando sua dedicação ao trabalho e seu carinho com todos ao redor.
“Não tô acreditando ainda. Descanse em paz, amiga”, escreveu Noemia M. Perretti Marcelino, dirigindo condolências aos familiares.
Outra amiga, Terezinha Lorca, lamentou a perda: “Que Deus conforte o coração de sua filha e de todos os familiares e amigos. Muita luz, amiga, que nosso Pai te receba com amor.”
O comerciante João Bernardes também prestou homenagem: “Que o Espírito Santo conforte os corações de todos. Que ela descanse em paz.”
A amiga Lucí Ana G. Gouveia lembrou a última conversa com Claide: “Você falou dos seus planos para o ano que vem. Mas tenho certeza de que agora está em um lugar melhor.”