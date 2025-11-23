A região registra neste domingo (23) uma série de despedidas emocionadas, incluindo a morte de Alice Jorge Alcântara, de 96 anos, moradora de São José dos Campos. Ela faleceu no sábado (22) e será cremada no Crematório Vila Alpina, em São Paulo, às 14h.

Os velórios e sepultamentos movimentam cemitérios e salas velatórias da região, enquanto famílias e amigos se reúnem para homenagear entes queridos que partiram nas últimas horas. Confira a lista completa das notas de falecimento atualizadas: