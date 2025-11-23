A região registra neste domingo (23) uma série de despedidas emocionadas, incluindo a morte de Alice Jorge Alcântara, de 96 anos, moradora de São José dos Campos. Ela faleceu no sábado (22) e será cremada no Crematório Vila Alpina, em São Paulo, às 14h.
Os velórios e sepultamentos movimentam cemitérios e salas velatórias da região, enquanto famílias e amigos se reúnem para homenagear entes queridos que partiram nas últimas horas. Confira a lista completa das notas de falecimento atualizadas:
Catarina Aparecida Barbedo
Idade: 70
Falecimento: 23/11/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério de Natércia (MG) – 24/11/2025, às 13h
Clarisse Ritter
Idade: 75
Falecimento: 23/11/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) – 24/11/2025, às 10h30
Yunsheng Chen
Idade: 55
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Campo das Oliveiras (Jacareí)
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí) – 23/11/2025, às 17h
Vera Lúcia de Pádua Oliveira Costa
Idade: 0
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Vinhedo (SP) – 23/11/2025, às 16h30
Alzira Francisca de Moura
Idade: 97
Falecimento: 23/11/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo (SJC)
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC) – 23/11/2025, às 16h30
Josué Venâncio da Silva
Idade: 97
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores (SJC) – 23/11/2025, às 16h
Genair Ramos de Lemos
Idade: 92
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Urbam – Sala 2
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) – 23/11/2025, às 15h30
Alice Jorge Alcântara
Idade: 96
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Crematório Vila Alpina (São Paulo) – 23/11/2025, às 14h
Francisco Mariano da Silva
Idade: 90
Falecimento: 21/11/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC) – 23/11/2025, às 13h
Manuel José de Araújo
Idade: 74
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) – 23/11/2025, às 11h
Vilma Antonia Pereira de Oliveira
Idade: 63
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) – 23/11/2025, às 10h
Joaquim Morgan
Idade: 71
Falecimento: 22/11/2025
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo (SJC)
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC) – 23/11/2025, às 9h