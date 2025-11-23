23 de novembro de 2025
LUTO

Adeus, guerreiro: Nelson morre aos 45 anos e comove o Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Campo das Oliveiras

A morte de Nelson Carlos da Silva, de 45 anos, no sábado (22), gerou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Descrito como um homem trabalhador, honesto e sempre disposto a ajudar, Nelson será cremado neste domingo (23) no crematório Campo das Oliveiras.

As redes sociais foram tomadas por mensagens de pesar e homenagens ao morador, cuja partida precoce abalou a comunidade. Amigos ressaltaram a dedicação, o caráter e o companheirismo de Nelson.

“Um homem digno, trabalhador e honesto. Que Deus o receba de braços abertos”, escreveu Lucien Vox. “Que o Espírito Santo console a todos neste momento tão difícil”, publicou Leni Machado.

“Nelson vai deixar saudade. Gente finíssima”, afirmou Alexandre Gonçalves Rodolfo. “Meu parceiro está indo morar com Deus; vai fazer muita falta”, lamentou Fabinho Oliveira. “Que tristeza. Moço novo, bonito… que Deus conforte os familiares”, disse Cledimar de Souza.

