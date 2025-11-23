A morte de Nelson Carlos da Silva, de 45 anos, no sábado (22), gerou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Descrito como um homem trabalhador, honesto e sempre disposto a ajudar, Nelson será cremado neste domingo (23) no crematório Campo das Oliveiras.

As redes sociais foram tomadas por mensagens de pesar e homenagens ao morador, cuja partida precoce abalou a comunidade. Amigos ressaltaram a dedicação, o caráter e o companheirismo de Nelson.