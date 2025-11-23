A morte trágica de Marcos Alves de Jesus, de 40 anos, diácono da Assembleia de Deus – Ministério do Belém em Caçapava, provocou ampla comoção entre familiares, amigos e fiéis da igreja.
Pai de duas filhas e conhecido pelo forte envolvimento religioso, Marcos morreu após sofrer um choque elétrico e cair de cerca de sete metros enquanto trabalhava na região central de Caçapava.
A Assembleia de Deus divulgou nota lamentando profundamente a morte do diácono: “Pai de duas filhas, filho dedicado e obreiro valoroso, deixa saudades em todos que conviveram com ele. Que Deus console os corações no momento de dor.”
O acidente ocorreu durante um serviço de pintura em um imóvel na rua Prudente de Moraes. Segundo o boletim de ocorrência, Marcos manuseava uma barra de ferro próximo à rede elétrica quando o objeto encostou nos fios, provocando uma descarga de alta tensão.
O impacto do choque o fez perder o equilíbrio e cair. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Fusam, mas não resistiu aos ferimentos.
Um jovem de 20 anos que presenciou o acidente acionou o resgate imediatamente. A Polícia Civil classificou inicialmente o caso como morte acidental, mas o delegado titular avaliará se instaurará inquérito para aprofundar a investigação.
Luto e homenagens
Marcos era descrito como um homem generoso, sorridente e sempre disposto a ajudar. A notícia da tragédia gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais. “Graças à misericórdia de Deus, meu filho se libertou das drogas com a ajuda dele. Meus sentimentos”, escreveu Fátima Silva.
“Grande obreiro do Senhor, valoroso amigo. Um dia nos encontraremos na glória”, publicou Teresa Barbosa. “Grande homem de Deus. Nossas condolências aos familiares”, afirmou Israel Tony Moreira.