A morte trágica de Marcos Alves de Jesus, de 40 anos, diácono da Assembleia de Deus – Ministério do Belém em Caçapava, provocou ampla comoção entre familiares, amigos e fiéis da igreja.

Pai de duas filhas e conhecido pelo forte envolvimento religioso, Marcos morreu após sofrer um choque elétrico e cair de cerca de sete metros enquanto trabalhava na região central de Caçapava.