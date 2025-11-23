Um acidente registrado no sábado (22) resultou na morte de Flaudemi José Rodrigues da Silva, de 50 anos, gerando grande comoção na comunidade. O morador foi sepultado neste domingo (23) no Cemitério Jardim da Paz, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.

Segundo informações de pessoas próximas, Flaudemi era muito querido e conhecido na região. A notícia da morte mobilizou moradores nas redes sociais, que enviaram mensagens de pesar e lembranças afetivas do motociclista.