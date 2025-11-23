Um acidente de moto registrado no sábado (22) resultou na morte de Flaudemi José Rodrigues da Silva, de 50 anos, gerando grande comoção na comunidade. O morador foi sepultado neste domingo (23) no Cemitério Jardim da Paz, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.
Segundo informações de pessoas próximas, Flaudemi era muito querido e conhecido na região. A notícia da morte mobilizou moradores nas redes sociais, que enviaram mensagens de pesar e lembranças afetivas do motociclista.
“Meus sentimentos. Estávamos passando bem na hora do acidente. Que o Senhor conforte a família”, publicou Karol Moura.
A morte provocou comoção. “Eu perdi um grande amigão. Que Deus tenha um bom lugar pra ele lá em cima”, lamentou Orlando Carvalho. Outra moradora, Shirley Julita Santos, disse ter passado pela avenida logo após o acidente. “Meu respeito e sentimentos aos amigos e familiares”, afirmou.
Já Andrea Marcia Ferreira destacou a dor da perda: “Que Deus conforte o coração de todos. Tenha um descanso.” A dinâmica do acidente não foi detalhada oficialmente. O caso deve ser registrado e investigado pelas autoridades competentes.