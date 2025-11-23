23 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

BOMBEIROS

Casa de alto padrão pega fogo em Campos do Jordão

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Corpo de Bombeiros

Uma residência de alto padrão pegou fogo em Campos do Jordão e mobilizou o Corpo de Bombeiros. O incêndio aconteceu por volta das 4h, deste domingo (23), pela rua Olavo Jaguaribe Ekman, bairro Vila Natal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio de grandes proporções, no imóvel de dois pavimentos teria iniciado na chaminé da lareira, de acordo com hóspedes árabes, que utilizaram a plataforma Airbnb para locação.

Os hóspedes conseguiram deixar o imóvel. Ao chegar ao local, os bombeiros imediatamente iniciaram o combate às chamas, no pavimento superior, com 250 metros quadrados, todo em madeira.

O combate ao incêndio foi feito com dois tanques da Defesa Civil. Os Bombeiros levaram cerca de seis horas para finalizar a ocorrência, quando eram 10h. Não houve vítimas.

