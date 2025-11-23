Uma residência de alto padrão pegou fogo em Campos do Jordão e mobilizou o Corpo de Bombeiros. O incêndio aconteceu por volta das 4h, deste domingo (23), pela rua Olavo Jaguaribe Ekman, bairro Vila Natal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio de grandes proporções, no imóvel de dois pavimentos teria iniciado na chaminé da lareira, de acordo com hóspedes árabes, que utilizaram a plataforma Airbnb para locação.