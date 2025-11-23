Uma residência de alto padrão pegou fogo em Campos do Jordão e mobilizou o Corpo de Bombeiros. O incêndio aconteceu por volta das 4h, deste domingo (23), pela rua Olavo Jaguaribe Ekman, bairro Vila Natal.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio de grandes proporções, no imóvel de dois pavimentos teria iniciado na chaminé da lareira, de acordo com hóspedes árabes, que utilizaram a plataforma Airbnb para locação.
Os hóspedes conseguiram deixar o imóvel. Ao chegar ao local, os bombeiros imediatamente iniciaram o combate às chamas, no pavimento superior, com 250 metros quadrados, todo em madeira.
O combate ao incêndio foi feito com dois tanques da Defesa Civil. Os Bombeiros levaram cerca de seis horas para finalizar a ocorrência, quando eram 10h. Não houve vítimas.