Após tiros disparados em um fluxo na zona sul de São José dos Campos, uma perseguição policial terminou em colisão no Jardim Esplanada e na apreensão de uma BMW neste domingo (23).

A perseguição policial mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, depois de disparos de arma de fogo durante a dispersão de um fluxo na praça Rosália Joana Heins Sheid, no Campos dos Alemães, zona sul da cidade.

A ação começou por volta das 5h30 e terminou com um acidente no Jardim Esplanada, sem feridos, mas com um veículo apreendido.