Após tiros disparados em um fluxo na zona sul de São José dos Campos, uma perseguição policial terminou em colisão no Jardim Esplanada e na apreensão de uma BMW neste domingo (23).
A perseguição policial mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, depois de disparos de arma de fogo durante a dispersão de um fluxo na praça Rosália Joana Heins Sheid, no Campos dos Alemães, zona sul da cidade.
A ação começou por volta das 5h30 e terminou com um acidente no Jardim Esplanada, sem feridos, mas com um veículo apreendido.
Segundo a GCM, durante a operação de dispersão, agentes ouviram tiros e avistaram três indivíduos armados. Ao tentar se aproximar, os suspeitos correram. Um deles fugiu em uma BMW em alta velocidade, iniciando um acompanhamento pelas ruas da região sul.
Durante a perseguição, já na rua Sargento Aníbal dos Santos, policiais relataram que o ocupante da BMW descartou um simulacro quebrado. O objeto foi localizado pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que orientou as equipes até sua recuperação. O material foi encaminhado ao distrito policial.
A fuga terminou na rua Pascoal Moreira, no Jardim Esplanada, quando o motorista perdeu o controle da BMW e atingiu dois veículos estacionados (uma picape Fiat Toro e um Citroën C3). Testemunhas relataram que outros ocupantes desceram do carro e fugiram a pé após a colisão.
O condutor permaneceu no local e disse não saber dos disparos registrados momentos antes, nem da presença do simulacro descartado durante a perseguição.
Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido e todos os envolvidos recusaram atendimento médico. A BMW foi autuada e removida pelo guincho. Os agentes orientaram as partes sobre o registro da ocorrência e sobre os procedimentos judiciais para reparação dos danos. O termo de apreensão foi entregue ao inspetor de plantão.
A Polícia Civil investigará o caso para identificar os demais ocupantes e esclarecer a origem dos disparos que deram início à perseguição.