O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter sofrido “um surto” e negou qualquer intenção de fuga durante audiência de custódia realizada na manhã deste domingo (23). O surto teria sido provocado, segundo ele, devido ao uso de remédios.

O procedimento foi conduzido por videoconferência a partir da Superintendência da Polícia Federal, um dia após sua prisão preventiva em Brasília.

