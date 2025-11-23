A professora e pesquisadora Catarina Kasten, de 31 anos, foi encontrada morta na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, na sexta-feira (21), após sair de casa pela manhã para uma aula de natação e não retornar. O caso levou à prisão de um homem de 21 anos, que, segundo a Polícia Militar, confessou o crime.

Catarina era formada em Letras - Inglês (2022) e cursava pós-graduação em Estudos Linguísticos e Literários na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela deixou sua residência por volta das 6h50, mas não chegou ao local da aula. Seu companheiro acionou a Polícia Militar ao perceber o atraso incomum.