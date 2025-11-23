Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após efetuar disparos de arma de fogo dentro da quitinete onde mora, na Rua Tucker, bairro Vila Paraíso, em Caçapava, na noite de sábado (22/11).

Ferido, ele foi levado ao hospital e, após receber alta, encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão formalizada. O caso envolve três crimes: disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Suspeito se trancou no banheiro e efetuou disparos