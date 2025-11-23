Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após efetuar disparos de arma de fogo dentro da quitinete onde mora, na Rua Tucker, bairro Vila Paraíso, em Caçapava, na noite de sábado (22/11).
Ferido, ele foi levado ao hospital e, após receber alta, encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão formalizada. O caso envolve três crimes: disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.
Suspeito se trancou no banheiro e efetuou disparos
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada após relatos de que o homem havia se trancado no banheiro da quitinete, quebrado diversos objetos e realizado disparos dentro do imóvel.
A ocorrência foi atendida inicialmente pela Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, que requisitou perícia e acionou o delegado de sobreaviso.
Uso de drogas e surtos anteriores
Segundo o registro, o suspeito é usuário frequente de cocaína e já apresentou surtos após o consumo de entorpecentes. No episódio de sábado, ele teria usado drogas antes de se isolar no banheiro e efetuar disparos “a esmo” dentro da residência.
O proprietário do imóvel acionou a ex-mulher do suspeito, que o encontrou pulando por uma das janelas, já lesionado. Ela o levou para atendimento médico.
Polícia encontra pistola 9mm furtada em Taubaté
A Polícia Militar preservou o local e encontrou uma pistola Taurus calibre 9mm, em perfeitas condições de uso, além de uma munição intacta, dois cartuchos deflagrados e um projétil. Todo o material foi apreendido.
A arma recuperada tinha queixa de furto registrada em 2022, em Taubaté. Por isso, além de responder pelos disparos e pela posse ilegal de arma de uso restrito, o homem também é investigado por receptação.
O armamento e as munições foram lacrados e encaminhados para o Instituto de Criminalística, que deve analisar a eficácia da arma e a dinâmica dos disparos.
Suspeito estava letárgico no interrogatório
Após alta médica, o homem foi apresentado na delegacia e informado sobre seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio.
Segundo a autoridade policial, ele se encontrava letárgico e sem condições de prestar depoimento, o que levou ao encerramento do interrogatório. Ele passou por exame de corpo de delito.
Crimes investigados
Com base nas evidências, a Polícia Civil atribuiu ao caso os seguintes crimes: disparo de arma de fogo em local habitado; posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; receptação. A polícia afastou, por ora, a possibilidade de consunção (absorção) entre os crimes, ao entender que a posse ilegal da arma ocorreu antes da noite dos disparos.
O caso segue agora para análise do Ministério Público e do Judiciário, que decidirão se o homem continuará preso, responderá em liberdade ou terá medidas cautelares impostas.