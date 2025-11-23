Um comerciante chinês de 55 anos foi morto com dois tiros na noite deste sábado (22) em São José dos Campos.

O crime ocorreu por volta das 21h30 em um estacionamento utilizado pela própria vítima, em frente à mercearia e padaria de sua família, na avenida São Jerônimo, no bairro São Judas Tadeu, zona sudeste da cidade.

Vítima foi atingida na cabeça e no tórax