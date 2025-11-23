23 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE NO SÃO JUDAS

Comerciante chinês é morto com 2 tiros em São José; VEJA VÍDEO

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Movimentação na área em que o crime ocorreu
Movimentação na área em que o crime ocorreu

Um comerciante chinês de 55 anos foi morto com dois tiros na noite deste sábado (22) em São José dos Campos.

O crime ocorreu por volta das 21h30 em um estacionamento utilizado pela própria vítima, em frente à mercearia e padaria de sua família, na avenida São Jerônimo, no bairro São Judas Tadeu, zona sudeste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vítima foi atingida na cabeça e no tórax

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o comerciante sendo atendido por uma equipe médica, que confirmou a morte ainda na cena.

A princípio, foi identificado um ferimento de tiro na cabeça. Com a perícia, constatou-se também um segundo disparo, no tórax, do lado esquerdo. No bolso da vítima foram apreendidos R$ 790 em espécie e um telefone celular.

O homicídio ocorreu no estacionamento em frente ao estabelecimento da família, que servia como ponto de apoio e escritório do comerciante.

Vídeo mostra carro parado por mais de uma hora

Câmeras de segurança de comércios vizinhos registraram um carro GM Astra prata estacionado por mais de uma hora em frente ao local. Por volta das 21h30, dois homens aparecem correndo e entrando no veículo, que deixa a região logo em seguida.

Até o momento, não foi possível identificar a placa do carro ou outras características que ajudem na identificação dos suspeitos.

Polícia busca imagens do CSI

A Polícia Civil solicitou imagens adicionais ao CSI (Centro de Segurança Integrada) da Prefeitura de São José dos Campos para rastrear o veículo e tentar identificar os autores do crime. O caso segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários