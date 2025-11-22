A Polícia Civil investiga a morte suspeita de um homem de 49 anos, encontrado sem vida na manhã deste sábado (22) em uma rua do bairro Santa Lúcia, na região sul de São José dos Campos. O caso foi registrado como “morte suspeita/encontro de cadáver” e ainda não é tratado como crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9h20 para atender à ocorrência na Rua Obertal Pereira Alves, na altura do número 17. O corpo estava em via pública e não havia, inicialmente, sinais evidentes de violência.