Uma adolescente de 16 anos, que estava desaparecida desde domingo passado, foi encontrada viva, mas desacordada, dentro de um freezer na Praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém (PA). O resgate foi feito pela mãe da jovem, após um rapaz informar o paradeiro da garota.

Ao chegar ao local indicado, a mãe encontrou a adolescente dentro do freezer, em estado de semiconsciência. A jovem apresentava dificuldades de mobilidade e não conseguia falar no momento em que foi resgatada.