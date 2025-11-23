Uma adolescente de 16 anos, que estava desaparecida desde domingo passado, foi encontrada viva, mas desacordada, dentro de um freezer na Praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém (PA). O resgate foi feito pela mãe da jovem, após um rapaz informar o paradeiro da garota.
Ao chegar ao local indicado, a mãe encontrou a adolescente dentro do freezer, em estado de semiconsciência. A jovem apresentava dificuldades de mobilidade e não conseguia falar no momento em que foi resgatada.
A vítima foi imediatamente levada para a UPA de Icoaraci, onde recebeu atendimento médico de urgência.
Polícia apura suspeita de abuso
De acordo com informações preliminares, há suspeita de que a adolescente tenha sido vítima de abuso sexual durante o período em que esteve desaparecida. As circunstâncias do desaparecimento, bem como quem teria deixado a jovem no freezer, estão sendo investigadas pelas autoridades.
A Polícia Civil já abriu inquérito e deve ouvir familiares, testemunhas e o rapaz que indicou o local onde a garota foi encontrada.
O caso chocou moradores de Outeiro e ganhou grande repercussão nas redes sociais, onde internautas cobram respostas rápidas e punição aos responsáveis.