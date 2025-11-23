Uma jovem de 24 anos, identificada como Ludimila de Souza, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (21) dentro da própria casa, no bairro Sol Nascente, em Novo Repartimento. A polícia investiga o caso como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que está foragido.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe de Ludimila, Ronilda Lima de Souza, que relatou ter recebido uma mensagem do namorado da filha, Fabiano Braga dos Santos, com quem ela se relacionava há cerca de oito meses. No texto, Fabiano afirmou que havia matado Ludimila e indicou o local onde teria deixado a chave da residência.