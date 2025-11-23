Uma jovem de 24 anos, identificada como Ludimila de Souza, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (21) dentro da própria casa, no bairro Sol Nascente, em Novo Repartimento. A polícia investiga o caso como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que está foragido.
A Polícia Militar foi acionada pela mãe de Ludimila, Ronilda Lima de Souza, que relatou ter recebido uma mensagem do namorado da filha, Fabiano Braga dos Santos, com quem ela se relacionava há cerca de oito meses. No texto, Fabiano afirmou que havia matado Ludimila e indicou o local onde teria deixado a chave da residência.
Assustada, Ronilda foi até o imóvel e encontrou a moto da filha dentro da casa, o que aumentou a suspeita de que algo grave havia ocorrido. Ela então procurou a PM, que se deslocou imediatamente ao endereço.
Quarto estava revirado e apresentava sinais de luta
Os policiais entraram na residência e encontraram Ludimila morta sobre a cama, em um dos cômodos. O quarto estava totalmente revirado, com sinais de luta corporal e objetos quebrados. Documentos e o celular da vítima não foram localizados.
A perícia do IML (Instituto Médico Legal) esteve no local para realizar os primeiros levantamentos.
Suspeito confessou a parentes e fugiu durante a madrugada
Durante as diligências, um primo de Fabiano informou à Polícia Civil que o suspeito o procurou por volta da meia-noite dizendo que havia “feito uma grande besteira” e que precisava ir embora. Ao amanhecer, o familiar acionou as autoridades. Fabiano, natural de Xinguara, segue foragido.
Polícia investiga feminicídio
A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio, e equipes continuam mobilizadas para localizar o suspeito. Ludimila deixa uma filha pequena. O caso abalou a comunidade de Novo Repartimento, que acompanha com tristeza e indignação mais um episódio extremo de violência contra a mulher.