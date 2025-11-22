Um homicídio registrado no fim da tarde desta sexta-feira (21) mobilizou as forças de segurança em Gurupi, no Tocantins. A vítima, o advogado Joselito de Carvalho Pereira, foi encontrada morta na área externa de sua residência, e a principal suspeita do crime é a própria filha, que fugiu logo após o ocorrido.
De acordo com informações preliminares, a jovem deixou a casa dirigindo o veículo do pai por volta das 18h33, instantes após o crime. O automóvel foi localizado minutos depois, abandonado no final da Avenida Bahia, próximo ao Parque de Vaquejada. Testemunhas relataram que ela entrou em uma área de mata logo após deixar o carro e, desde então, não foi mais vista.
Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro da suspeita.
Advogado foi encontrado com muito sangue ao redor
Ao chegarem à residência, policiais encontraram Joselito caído na área externa da casa, com grande quantidade de sangue ao redor. A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados para realizar os procedimentos técnicos e recolher o corpo.
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local para dar início às investigações, que seguem em andamento.
Polícia segue apurando motivação do crime
A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil investiga o relacionamento familiar, possíveis desentendimentos recentes e outras circunstâncias que possam ter levado ao crime.
Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.