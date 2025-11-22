Um homicídio registrado no fim da tarde desta sexta-feira (21) mobilizou as forças de segurança em Gurupi, no Tocantins. A vítima, o advogado Joselito de Carvalho Pereira, foi encontrada morta na área externa de sua residência, e a principal suspeita do crime é a própria filha, que fugiu logo após o ocorrido.

De acordo com informações preliminares, a jovem deixou a casa dirigindo o veículo do pai por volta das 18h33, instantes após o crime. O automóvel foi localizado minutos depois, abandonado no final da Avenida Bahia, próximo ao Parque de Vaquejada. Testemunhas relataram que ela entrou em uma área de mata logo após deixar o carro e, desde então, não foi mais vista.