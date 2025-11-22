22 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
INVESTIGAÇÃO

Mulher aparece em hospital com bebê decapitado após parto

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher deu entrada no Hospital Geral de Cuiabá com um bebê decapitado dentro de uma mochila após um parto em casa no início da noite de quinta-feira. Segundo a equipe médica, o feto prematuro estava envolto em um saco plástico e apresentava fraturas nos membros, além da separação da cabeça do corpo.

De acordo com informações preliminares, o parto prematuro teria ocorrido por volta das 17h na residência da mulher, que relatou não saber que estava grávida. Mesmo após o nascimento, ela só procurou atendimento horas depois, levando o bebê na mochila até o hospital.

Aos profissionais de saúde, a mulher afirmou ter sofrido um aborto espontâneo. No entanto, a gravidade das lesões levantou suspeitas e levou a equipe a acionar a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Polícia investiga circunstâncias da morte

As autoridades agora apuram as circunstâncias do parto e as causas da morte. A mulher não soube explicar como ocorreram as fraturas nem a decapitação do bebê, o que ampliou o alerta para possível ocorrência de crime.

A Polícia Civil deve ouvir a paciente, familiares e vizinhos, além de aguardar laudos periciais que vão determinar se houve violência ou se as lesões ocorreram durante o parto. O caso segue sob investigação.

