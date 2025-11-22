Uma mulher deu entrada no Hospital Geral de Cuiabá com um bebê decapitado dentro de uma mochila após um parto em casa no início da noite de quinta-feira. Segundo a equipe médica, o feto prematuro estava envolto em um saco plástico e apresentava fraturas nos membros, além da separação da cabeça do corpo.

De acordo com informações preliminares, o parto prematuro teria ocorrido por volta das 17h na residência da mulher, que relatou não saber que estava grávida. Mesmo após o nascimento, ela só procurou atendimento horas depois, levando o bebê na mochila até o hospital.