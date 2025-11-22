O São José Basket venceu o Pato e venceu por 86 a 71 na tarde deste sábado (22), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região vai a seis vitórias e quatro derrotas em dez jogos disputados, se mantendo na oitava posição. Já o time do Paraná acumula dez derrotas e apenas duas vitórias, em 18º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento para a Liga Ouro.