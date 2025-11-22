O São José Basket venceu o Pato e venceu por 86 a 71 na tarde deste sábado (22), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região vai a seis vitórias e quatro derrotas em dez jogos disputados, se mantendo na oitava posição. Já o time do Paraná acumula dez derrotas e apenas duas vitórias, em 18º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento para a Liga Ouro.
Neste jogo, Douglas dos Santos foi o principal cestinha do São José em quadra, com 18 pontos. E Crews, do Pato, com 27, foi o principal cestinha da partida.
Na próxima rodada, os joseenses, sob comando do técnico Cris Ahmed, voltam a jogar no dia 3 de dezembro, quando visitam o Bauru, a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. E o Pato joga no dia 6 de dezembro, quando recebe o Paulistano, às 18h, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR).
O jogo
No primeiro quarto, o São José teve dificuldades nos primeiros minutos, mas logo se soltou e abriu vantagem. Com isso, controlou as ações, marcou forte e fechou o período com vitória de 25 a 12, abrindo 13 pontos de vantagem.
Depois, no segundo quarto, o time joseense manteve o mesmo ritmo e foi ampliando a vantagem em casa. Assim, foi para o intervalo com 17 pontos de frente, fazendo 48 a 31.
Na volta para o segundo tempo, o São José continuou dominante no terceiro quarto, onde ia ampliando a vantagem sobre os paranaenses. No final, os visitantes descontaram dois pontos e o período acabou com 15 pontos de frente para os joseenses: 68 a 53.
E, no último quarto, com a boa vantagem conquistada, o time da região entrou desligado e viu os paranaenses fazerem cinco pontos seguidos, diminuindo a vantagem para dez pontos. Mas, Ahmed parou o jogo, pediu tempo e organizou a casa para garantir o triunfo.