Uma mulher de 43 anos confessou à Polícia Civil do Distrito Federal ter matado a enteada de 7 anos por enforcamento e deixado o corpo pendurado em uma pilastra dentro da casa onde viviam, na Cidade Estrutural. O crime chocou moradores da região e provocou revolta popular.

Iraci Bezerra dos Santos Cruz procurou espontaneamente a 8ª Delegacia de Polícia na tarde de quinta-feira (21) e relatou aos investigadores que havia matado a criança usando um cinto. Segundo a PCDF, ela deixou o corpo pendurado dentro do imóvel, no Setor Oeste da Estrutural.