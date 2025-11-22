Uma mulher de 43 anos confessou à Polícia Civil do Distrito Federal ter matado a enteada de 7 anos por enforcamento e deixado o corpo pendurado em uma pilastra dentro da casa onde viviam, na Cidade Estrutural. O crime chocou moradores da região e provocou revolta popular.
Iraci Bezerra dos Santos Cruz procurou espontaneamente a 8ª Delegacia de Polícia na tarde de quinta-feira (21) e relatou aos investigadores que havia matado a criança usando um cinto. Segundo a PCDF, ela deixou o corpo pendurado dentro do imóvel, no Setor Oeste da Estrutural.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local. Em poucos minutos, moradores cercaram a residência, e a Polícia Militar precisou intervir para conter o tumulto.
Suspeita de motivação por ciúmes
As primeiras informações apontam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes da relação entre o pai da criança e a menina. A Polícia Civil investiga a dinâmica familiar, além de possíveis episódios anteriores de violência doméstica.
Vizinhos relataram que a criança era “carinhosa e tranquila” e que apresentava marcas compatíveis com asfixia por enforcamento.
A autora do crime permanece presa, e o caso segue sob investigação.