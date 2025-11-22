Um homem em surto matou a mãe e a irmã na manhã desta quinta-feira (20) em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e acabou morto após reagir à abordagem policial.

O crime brutal chocou moradores do bairro São José. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), um homem em surto atacou e matou a própria mãe, de 59 anos, e a irmã, de 28. Ele foi morto pelos policiais após apontar uma espingarda na direção da equipe que tentava contê-lo.