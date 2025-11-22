Um homem em surto matou a mãe e a irmã na manhã desta quinta-feira (20) em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, e acabou morto após reagir à abordagem policial.
O crime brutal chocou moradores do bairro São José. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), um homem em surto atacou e matou a própria mãe, de 59 anos, e a irmã, de 28. Ele foi morto pelos policiais após apontar uma espingarda na direção da equipe que tentava contê-lo.
A PM foi acionada por volta das 11h, após vizinhos ouvirem gritos vindos da residência da família. Ao chegarem, os militares encontraram o suspeito visivelmente transtornado, supostamente sob efeito de drogas, armado e impedindo a entrada dos agentes. Ele gritava com policiais e moradores que tentavam ajudar.
Em determinado momento, o homem mirou a arma contra a equipe, que reagiu e o baleou. Ele não resistiu.
Testemunhas relataram que, pouco antes da chegada da polícia, uma criança de três anos saiu correndo da casa. Vizinho afirmaram que o suspeito chegou a apontar a arma para a cabeça da criança, que conseguiu fugir.
A irmã foi encontrada caída no corredor que dá acesso ao pátio da residência. Dentro do imóvel, a mãe estava morta em um dos quartos. O Samu foi acionado, mas nenhuma das duas pôde ser salva.
Os policiais encontraram grande quantidade de sangue pela casa e sinais de luta corporal. Em um porão, foi identificado um buraco que, segundo a PM, poderia ter sido cavado para tentar ocultar os corpos.
O caso foi registrado como duplo homicídio doloso, seguido de morte do suspeito durante a ação policial. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.