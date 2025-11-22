22 de novembro de 2025
ALERTA NA REGIÃO

ATENÇÃO: Risco de chuvas e ventos fortes, raios e granizo no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte diante do risco de chuva forte, raios, ventos intensos e granizo entre domingo (23) e terça-feira (25).

A RMVale deve enfrentar um período de tempestades entre domingo (23) e terça-feira (25), segundo alerta emitido pela Defesa Civil estadual. Um sistema meteorológico deve provocar chuvas volumosas acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O acumulado de precipitação previsto é considerado elevado para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira. O órgão reforça que o volume de chuva pode gerar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.

A recomendação é que moradores evitem sair durante as tempestades e redobrem os cuidados em locais expostos. Entre as orientações da Defesa Civil estão: afastar-se de árvores e estruturas metálicas; recolher objetos soltos em varandas e quintais; não estacionar sob árvores; evitar atravessar vias alagadas; e reduzir a velocidade ao dirigir sob chuva intensa.

Quem vive em encostas deve ficar atento a sinais de instabilidade do solo, como rachaduras, portas que passam a travar e ruídos de estalos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

