A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte diante do risco de chuva forte, raios, ventos intensos e granizo entre domingo (23) e terça-feira (25).
A RMVale deve enfrentar um período de tempestades entre domingo (23) e terça-feira (25), segundo alerta emitido pela Defesa Civil estadual. Um sistema meteorológico deve provocar chuvas volumosas acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
O acumulado de precipitação previsto é considerado elevado para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira. O órgão reforça que o volume de chuva pode gerar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.
A recomendação é que moradores evitem sair durante as tempestades e redobrem os cuidados em locais expostos. Entre as orientações da Defesa Civil estão: afastar-se de árvores e estruturas metálicas; recolher objetos soltos em varandas e quintais; não estacionar sob árvores; evitar atravessar vias alagadas; e reduzir a velocidade ao dirigir sob chuva intensa.
Quem vive em encostas deve ficar atento a sinais de instabilidade do solo, como rachaduras, portas que passam a travar e ruídos de estalos.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.