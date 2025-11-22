A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte diante do risco de chuva forte, raios, ventos intensos e granizo entre domingo (23) e terça-feira (25).

A RMVale deve enfrentar um período de tempestades entre domingo (23) e terça-feira (25), segundo alerta emitido pela Defesa Civil estadual. Um sistema meteorológico deve provocar chuvas volumosas acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.