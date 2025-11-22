Uma discussão sobre o cardápio do jantar terminou em tragédia, onde um homem matou a esposa após um desentendimento sobre a carne reservada para a refeição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Uma mulher de 26 anos foi morta pelo marido na Aldeia Kimalungo, em Nova Esperança, na província do Uíge, na Angola, após uma briga provocada por um conflito doméstico banal: a carne de cabrito que seria usada no jantar. O caso, confirmado pelas autoridades nesta semana, reacende o alerta para o avanço da violência doméstica na região.
Segundo informações divulgadas pelo Jornal 'O País', o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Zacarias Fernando, explicou que a vítima, identificada como Cristina da Silva, teria retirado e consumido a carne sem o consentimento do marido. O gesto desencadeou uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.
Durante o ataque, o suspeito usou um pedaço de madeira para golpear a esposa diversas vezes na cabeça. Os ferimentos foram tão graves que Cristina morreu ainda no local. Moradores acionaram as autoridades, que prenderam o agressor em flagrante.
A polícia e o SIC prosseguem com as investigações. O caso soma-se a outros episódios recentes de homicídios motivados por conflitos domésticos no Uíge, fenômeno que tem preocupado autoridades e especialistas pela frequência e pela banalidade dos motivos desencadeadores.