Uma discussão sobre o cardápio do jantar terminou em tragédia, onde um homem matou a esposa após um desentendimento sobre a carne reservada para a refeição.

Uma mulher de 26 anos foi morta pelo marido na Aldeia Kimalungo, em Nova Esperança, na província do Uíge, na Angola, após uma briga provocada por um conflito doméstico banal: a carne de cabrito que seria usada no jantar. O caso, confirmado pelas autoridades nesta semana, reacende o alerta para o avanço da violência doméstica na região.