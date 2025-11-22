Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (21) após ser flagrado com comprimidos de ecstasy perto de uma casa noturna na Vila Adyana, área nobre de São José dos Campos.

A Polícia Militar prendeu o suspeito por volta das 23h50 na rua Paulo Setúbal, durante patrulhamento de rotina do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).