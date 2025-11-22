22 de novembro de 2025
VILA ADYANA

Homem é preso com droga sintética perto de casa noturna em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (21) após ser flagrado com comprimidos de ecstasy perto de uma casa noturna na Vila Adyana, área nobre de São José dos Campos.

A Polícia Militar prendeu o suspeito por volta das 23h50 na rua Paulo Setúbal, durante patrulhamento de rotina do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Segundo a PM, o suspeito chamou a atenção dos policiais nas proximidades da casa noturna Honey Club. Durante a abordagem, os agentes encontraram dez comprimidos de ecstasy escondidos dentro do tênis do homem.

Aos policiais, o abordado confessou que pretendia vender cada comprimido por R$ 35 dentro da casa noturna, com o objetivo de quitar uma dívida. Além da droga, um aparelho celular iPhone também foi apreendido.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência e determinou a apreensão das drogas e demais objetos. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

A Vila Adyana, uma das regiões mais valorizadas da cidade, tem sido alvo constante de ações de patrulhamento voltadas ao combate ao tráfico de entorpecentes em ambientes de grande circulação noturna.

