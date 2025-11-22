Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (21) após ser flagrado com comprimidos de ecstasy perto de uma casa noturna na Vila Adyana, área nobre de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar prendeu o suspeito por volta das 23h50 na rua Paulo Setúbal, durante patrulhamento de rotina do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Segundo a PM, o suspeito chamou a atenção dos policiais nas proximidades da casa noturna Honey Club. Durante a abordagem, os agentes encontraram dez comprimidos de ecstasy escondidos dentro do tênis do homem.
Aos policiais, o abordado confessou que pretendia vender cada comprimido por R$ 35 dentro da casa noturna, com o objetivo de quitar uma dívida. Além da droga, um aparelho celular iPhone também foi apreendido.
O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência e determinou a apreensão das drogas e demais objetos. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
A Vila Adyana, uma das regiões mais valorizadas da cidade, tem sido alvo constante de ações de patrulhamento voltadas ao combate ao tráfico de entorpecentes em ambientes de grande circulação noturna.