Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (21) em São José dos Campos após descumprir uma medida protetiva e invadir a casa da própria mãe, que acionou a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar prendeu o homem por ameaça, lesão corporal e violência doméstica na manhã desta sexta-feira (21) no bairro Jardim Satélite.