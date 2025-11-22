22 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

SÃO JOSÉ

Mãe chama a PM e filho é preso por violência doméstica em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (21) em São José dos Campos após descumprir uma medida protetiva e invadir a casa da própria mãe, que acionou a Polícia Militar.

A Polícia Militar prendeu o homem por ameaça, lesão corporal e violência doméstica na manhã desta sexta-feira (21) no bairro Jardim Satélite.

O caso ocorreu por volta das 6h55, após a mãe do suspeito acionar a PM ao perceber que o filho havia invadido sua residência, apesar de existir contra ele uma medida protetiva em vigor.

Segundo informações do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a ocorrência foi repassada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) com a indicação de possível descumprimento da ordem judicial. Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram a vítima abalada, relatando que o filho havia entrado na casa durante a madrugada e estava dormindo em um dos cômodos.

A equipe localizou o homem deitado e o abordou imediatamente. Ele foi identificado e detido no local.

Diante da situação, mãe e filho foram encaminhados à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O delegado plantonista registrou o boletim de ocorrência e determinou a prisão do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

O caso reforça a importância das medidas protetivas e o papel da polícia no atendimento a situações de violência doméstica, que seguem em alta na região.

