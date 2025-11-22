Alvo de retaliação durante o governo de Jair Bolsonaro, o cientista Ricardo Galvão, deputado federal pela Rede, postou nas redes sociais uma mensagem em tom de provocação ao ex-presidente, preso preventivamente na manhã deste sábado (22).

"Um ótimo final de semana para — quase — todo mundo", postou Galvão, que aparece em uma foto tomando água de coco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp