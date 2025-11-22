Alvo de retaliação durante o governo de Jair Bolsonaro, o cientista Ricardo Galvão, deputado federal pela Rede, postou nas redes sociais uma mensagem em tom de provocação ao ex-presidente, preso preventivamente na manhã deste sábado (22).
"Um ótimo final de semana para — quase — todo mundo", postou Galvão, que aparece em uma foto tomando água de coco.
Com base em São José dos Campos, o cientista é ex-diretor do Inpe e assumiu a cadeira de deputado federal suplente da Rede em 30 de outubro.
Galvão assumiu a vaga deixada por Guilherme Boulos (PSOL), nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência. Ele será deputado por aproximadamente seis meses, período garantido após a confirmação da permanência da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), no governo. Caso ela deixasse o cargo, herdaria a vaga na Câmara.
Ex-diretor do Inpe, Galvão foi uma das figuras mais marcantes no debate ambiental durante o governo Bolsonaro. Em 2019, ele contestou publicamente o então presidente ao defender a metodologia e a credibilidade dos dados de monitoramento florestal do órgão. O episódio desencadeou sua saída, mas consolidou sua imagem como defensor da ciência brasileira.
A postagem de sábado também provocou reações — de apoio e de críticas. Entre os comentários positivos, internautas celebraram o retorno de Galvão à cena política nacional e a “vitória da ciência” após anos de tensão. Outros, alinhados ao ex-presidente, acusaram o cientista de oportunismo e lembraram que ele assume como suplente.