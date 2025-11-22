Um corpo boiando e sendo levado pela correnteza em direção ao mar mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (22) em Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado por volta das 3h30 desta quinta-feira (21) após moradores avistarem um corpo descendo pela correnteza do rio em direção ao mar, na Avenida Iperoig, próximo à ponte do Perequê-Açu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp