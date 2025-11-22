Um corpo boiando e sendo levado pela correnteza em direção ao mar mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (22) em Ubatuba.
O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado por volta das 3h30 desta quinta-feira (21) após moradores avistarem um corpo descendo pela correnteza do rio em direção ao mar, na Avenida Iperoig, próximo à ponte do Perequê-Açu.
Ao chegar ao local, os bombeiros localizaram o corpo de um homem, aparentemente com cerca de 45 anos, já boiando e sendo levado pelo fluxo da água. Para evitar que o corpo fosse arrastado para o mar aberto, um dos integrantes da guarnição entrou na água pela boca da barra e realizou o resgate utilizando a técnica de reboque, procedimento padrão para esse tipo de ocorrência.
Após a retirada, o corpo foi deixado na faixa de areia, onde os bombeiros aguardaram a chegada da Polícia Militar, que assumiu as providências cabíveis e acionou a Polícia Civil para a investigação.
Até o momento, não há identificação da vítima nem informações sobre as circunstâncias da morte. O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que realizará exames para determinar a causa do óbito.
A área do Perequê-Açu é um dos pontos movimentados de Ubatuba e frequentemente registra ocorrências relacionadas ao rio e à faixa costeira, especialmente durante a madrugada, quando há menor circulação de pessoas.