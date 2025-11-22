A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse - em nota - que a prisão preventiva decretada na manhã deste sábado (22), "causa profunda perplexidade". O advogado Celso Vilardi afirma que Bolsonaro foi preso em casa, com tornozeleira eletrônica, e que estava sendo vigiado por autoridades.

Vilardi enfatiza que o estado de saúde de Jair Bolsonaro "é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco". Ele diz, ainda, que a defesa vai apresentar o recurso cabível.