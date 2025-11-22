Jair Bolsonaro (PL) tentou romper tornozeleira eletrônica, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na decisão que determinou prisão do ex-presidente.

Ministro do STF diz que intenção do ex-presidente era violar o aparelho de monitoramento para “garantir êxito em sua fuga”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp