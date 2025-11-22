O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro (PL) para embaixada dos EUA, ao decretar a prisão preventiva do ex-presidente.
A decisão do ministro cita que o imóvel americano fica a cerca de 13 quilômetros da residência de Bolsonaro, trajeto que poderia ser percorrido em 15 minutos de carro.
“Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país”, disse Moraes na decisão.
Na decisão, Moraes diz que Bolsonaro teve a intenção de violar o aparelho de monitoramento por volta de meia-noite deste sábado. A prisão do ex-presidente da República aconteceu na manhã deste sábado (22), por volta de 6h, no condomínio onde mora em Brasília.
Ainda na decisão, Moraes determinou que a prisão deveria ser cumprida “com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República”, sem exposição e sem algemas.
Bolsonaro foi condenado recentemente pela 1ª turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma trama golpista na tentativa de permanecer no poder, apesar dos resultados das urnas em 2022. Ele estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, acusado pela Justiça de atrapalhar as negociações.
Prisão.
A prisão de Bolsonaro teria ocorrido após o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocar vigília em frente à casa do pai, às vésperas do início do cumprimento da pena por tentativa de golpe, e não está relacionada ao caso, de acordo com Moraes.
A prisão, segundo o ministro, é importante para a garantia da ordem pública. A PF avaliou que o ato convocado por Flávio representava risco para participantes e agentes policiais.
De acordo com informações, Bolsonaro reagiu com tranquilidade à prisão preventiva.
Superintendência da PF.
Enquanto permanecer na Superintendência da PF, Bolsonaro deve ficar em uma sala de Estado – espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.
De acordo com a TV Globo, o espaço é uma sala com mesa, cadeira e cama e um banheiro privativo.
Caso o ex-presidente permaneça na Superintendência da PF, ele poderá receber livros, eletroeletrônicos e pertences pessoais. Não há uma manifestação do STF para transferência de Bolsonaro do local, no momento.