O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro (PL) para embaixada dos EUA, ao decretar a prisão preventiva do ex-presidente.

A decisão do ministro cita que o imóvel americano fica a cerca de 13 quilômetros da residência de Bolsonaro, trajeto que poderia ser percorrido em 15 minutos de carro.