O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ficar preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão do ex-presidente da República aconteceu na manhã deste sábado (22), por volta de 6h, no condomínio onde mora em Brasília.

A prisão de Bolsonaro teria ocorrido após o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocar vigília em frente à casa do pai, às vésperas do início do cumprimento da pena por tentativa de golpe, e não está relacionada ao caso, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).