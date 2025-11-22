O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ficar preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão do ex-presidente da República aconteceu na manhã deste sábado (22), por volta de 6h, no condomínio onde mora em Brasília.
A prisão de Bolsonaro teria ocorrido após o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocar vigília em frente à casa do pai, às vésperas do início do cumprimento da pena por tentativa de golpe, e não está relacionada ao caso, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
A prisão, segundo Moares é para a garantia da ordem pública. A PF avaliou que o ato convocado por Flávio representava risco para participantes e agentes policiais.
De acordo com informações, Bolsonaro reagiu com tranquilidade à prisão preventiva.
Enquanto permanecer na Superintendência da PF, Bolsonaro deve ficar em uma sala de Estado – espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.
De acordo com a TV Globo, o espaço é uma sala com mesa, cadeira e cama e um banheiro privativo.
Caso o ex-presidente permaneça na Superintendência da PF, ele poderá receber livros, eletroeletrônicos e pertences pessoais. Não há uma manifestação do Supremo Tribunal Federal para transferência de Bolsonaro do local, no momento.