Um homem foi morto a facadas durante uma discussão com a esposa. Segundo a polícia, o crime ocorreu após um desentendimento motivado pelo uso do celular, na semana passada.
O caso aconteceu no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Adilton e Geisa estavam na sala, ouvindo música e bebendo cerveja, quando ela pediu o telefone do marido para trocar a canção. Diante da recusa, os dois iniciaram uma discussão.
Em meio ao conflito, Geisa foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou o marido na frente dos dois filhos do casal. Adilton não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga as circunstâncias do crime e o futuro da guarda das crianças.