22 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

HOMICÍDIO

Se recusou a mostrar o celular à esposa e foi morto por ela

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Se recusou a mostrar o celular à esposa e foi morto por ela
Se recusou a mostrar o celular à esposa e foi morto por ela

Um homem foi morto a facadas durante uma discussão com a esposa. Segundo a polícia, o crime ocorreu após um desentendimento motivado pelo uso do celular, na semana passada.

O caso aconteceu no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Adilton e Geisa estavam na sala, ouvindo música e bebendo cerveja, quando ela pediu o telefone do marido para trocar a canção. Diante da recusa, os dois iniciaram uma discussão.

Em meio ao conflito, Geisa foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou o marido na frente dos dois filhos do casal. Adilton não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga as circunstâncias do crime e o futuro da guarda das crianças.

