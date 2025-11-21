A Sabesp informou que o reservatório R49, localizado no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos, teve seu funcionamento comprometido após um ato de furto e vandalismo registrado na madrugada desta sexta-feira (21).

De acordo com a companhia, criminosos invadiram a unidade e danificaram equipamentos essenciais para a operação do sistema, o que impactou temporariamente o abastecimento de água em parte dos bairros atendidos pelo reservatório.