22 de novembro de 2025
SEM ÁGUA

Furto e vandalismo deixam bairros da zona sul sem água em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Bairros podem ficar sem água
A Sabesp informou que o reservatório R49, localizado no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos, teve seu funcionamento comprometido após um ato de furto e vandalismo registrado na madrugada desta sexta-feira (21).

De acordo com a companhia, criminosos invadiram a unidade e danificaram equipamentos essenciais para a operação do sistema, o que impactou temporariamente o abastecimento de água em parte dos bairros atendidos pelo reservatório.

Equipes técnicas da Sabesp trabalham desde as primeiras horas do dia para restabelecer o funcionamento da unidade e normalizar o fornecimento. Não há previsão oficial para a conclusão dos reparos.

Enquanto o abastecimento é retomado gradualmente, a concessionária orienta os moradores da região a utilizar água de forma consciente, priorizando atividades essenciais.

A Sabesp também reforça a importância de que denúncias sobre ações suspeitas próximas a instalações da empresa sejam feitas imediatamente à Polícia ou pelos canais oficiais da companhia.

A ocorrência está sendo investigada.

