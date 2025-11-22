“Que Jesus receba esse anjo.” A frase, publicada nas redes sociais por uma amiga da família, resume a comoção provocada pela morte de Joaquim Alcântara Nogueira, de 1 ano e 6 meses. O menino morreu na quinta-feira (20), e a causa não foi divulgada. Pessoas próximas afirmam que ele enfrentava complicações de saúde.

O caso envolve uma família de São José dos Campos. Joaquim era filho de Ana Luiza Toledo, funcionária da Clínica Endovale, que manifestou pesar em nota oficial. A equipe da instituição afirmou esperar que “Deus conforte o coração de toda a família, trazendo paz nesse momento tão difícil”.