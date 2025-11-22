“Que Jesus receba esse anjo.” A frase, publicada nas redes sociais por uma amiga da família, resume a comoção provocada pela morte de Joaquim Alcântara Nogueira, de 1 ano e 6 meses. O menino morreu na quinta-feira (20), e a causa não foi divulgada. Pessoas próximas afirmam que ele enfrentava complicações de saúde.
O caso envolve uma família de São José dos Campos. Joaquim era filho de Ana Luiza Toledo, funcionária da Clínica Endovale, que manifestou pesar em nota oficial. A equipe da instituição afirmou esperar que “Deus conforte o coração de toda a família, trazendo paz nesse momento tão difícil”.
O velório ocorreu na Urbam, com sepultamento na manhã desta sexta-feira (20), no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, na região norte da cidade. A despedida emocionou parentes, amigos e colegas da família.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens foram publicadas em solidariedade. “Que Jesus receba este anjo em sua infinita misericórdia e conforte o coração de todos os familiares e amigos”, escreveu Elza Cordeiro. Muitas manifestações destacaram a força necessária para superar a perda e pediram consolo divino.
Outra amiga, Milena Oliveira, reforçou o carinho pelo menino. “Tenho certeza de que esse anjinho está ao ladinho de Deus, olhando pela mamãe e pelo papai. Nunca é um adeus, e sim um até breve”, disse.
A dor da família também sensibilizou outras pessoas. “Não consigo dimensionar o sofrimento, mas que Deus possa acalentar a todos”, publicou Vê Galdino.
O pequeno Joaquim deixa lembranças afetivas e uma rede de apoio que, entre orações e homenagens, busca força para atravessar o luto.