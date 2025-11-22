A Polícia Civil confirmou, a identidade das vítimas do ataque que mobilizou a cidade na tarde de quinta-feira anterior (13). O caso resultou em duas mortes e deixou uma mulher em estado gravíssimo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O crime ocorreu em São Pedro do Sul. As vítimas são o policial militar André Fernando Brum Silveira, 38 anos; o jovem Diogo Henrique Goulart Streb, 18 anos; e a professora Edila Marciele Carvalho Brum, 40 anos. Segundo apurações no local, André teria descoberto uma suposta traição da esposa com o aluno e, tomado pela fúria, foi até a cidade, onde encontrou os dois em via pública.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial saca uma pistola e atira primeiro contra Diogo. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em seguida, André atirou contra a esposa e, logo depois, tirou a própria vida.
A professora Edila permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Santa Maria. Testemunhas relataram que houve apenas uma breve discussão antes dos disparos.
Diogo foi atingido na cabeça. A Polícia Civil informou que não havia histórico de violência doméstica envolvendo o casal. O caso é investigado como homicídio consumado, feminicídio tentado e suicídio.