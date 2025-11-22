A Polícia Civil confirmou, a identidade das vítimas do ataque que mobilizou a cidade na tarde de quinta-feira anterior (13). O caso resultou em duas mortes e deixou uma mulher em estado gravíssimo.

O crime ocorreu em São Pedro do Sul. As vítimas são o policial militar André Fernando Brum Silveira, 38 anos; o jovem Diogo Henrique Goulart Streb, 18 anos; e a professora Edila Marciele Carvalho Brum, 40 anos. Segundo apurações no local, André teria descoberto uma suposta traição da esposa com o aluno e, tomado pela fúria, foi até a cidade, onde encontrou os dois em via pública.