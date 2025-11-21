Uma jovem identificada como Gessica Macedo foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta sexta-feira (21). Ela foi localizada por colegas de trabalho que estranharam sua ausência e decidiram ir até o imóvel.
O caso ocorreu no bairro São Bento, em Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande. Ao chegarem à residência, os colegas encontraram Gessica desacordada e acionaram a Polícia Militar.
Segundo as primeiras informações, não havia sinais de arrombamento nem indícios aparentes de violência no local, o que levanta a possibilidade de morte natural, conforme apuração do portal SidroNews.
A polícia realiza os levantamentos iniciais e abrirá investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. Nas redes sociais, a última publicação de Gessica trazia uma reflexão pessoal sobre desafios e perspectivas.
Com informações do portal Sidronews