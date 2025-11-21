Uma jovem identificada como Gessica Macedo foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta sexta-feira (21). Ela foi localizada por colegas de trabalho que estranharam sua ausência e decidiram ir até o imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu no bairro São Bento, em Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande. Ao chegarem à residência, os colegas encontraram Gessica desacordada e acionaram a Polícia Militar.