PRISÃO

Robinho pede para deixar presídio por 2ª temporada de 'Tremembé'

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Na mesma semana em que o Prime Video anunciou a segunda temporada da série Tremembé, Robinho solicitou transferência do presídio onde cumpre pena. O ex-jogador, condenado por estupro coletivo, será um dos nomes em destaque nos novos episódios confirmados nesta sexta-feira (21).

O anúncio da renovação veio menos de um mês após a estreia da produção, que rapidamente ganhou grande repercussão. A atenção gerada pela série teria incomodado o ex-atleta, que cumpre parte da sentença no presídio de Tremembé.

De acordo com informações do jornal O Globo, Robinho demonstrou preocupação com a exposição e buscou deixar a unidade prisional para evitar virar “alvo de fofocas” do público fora das grades.