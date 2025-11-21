Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido por um carro enquanto fugia depois de um assalto. Ele havia participado de outro roubo minutos antes, segundo a Polícia Militar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um Fiat Punto teve o celular levado por dois homens em uma motocicleta quando estava em frente à casa de um amigo, no bairro Itanhangá, por volta das 21h de quinta-feira (20).
A vítima reagiu ao assalto e começou a perseguir a dupla. Durante a fuga, o garupa teria apontado uma arma em direção ao motorista, que perdeu o controle da direção e acabou batendo contra a motocicleta. Com o impacto, André Luiz dos Santos morreu na hora. O comparsa, Gustavo de Oliveira dos Santos, de 19 anos, foi socorrido e levado à Santa Casa.
Enquanto equipes atendiam a ocorrência, outra vítima chegou ao local e reconheceu André Luiz como o autor de um assalto ocorrido instantes antes, próximo à Avenida Eduardo Elias Zahran. Ele contou que o suspeito havia colocado uma arma em sua cabeça para roubar o celular e que estava a caminho da delegacia quando se deparou com o acidente.
O motorista do Fiat Punto permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A arma usada nos crimes foi identificada como um simulacro. O caso segue sob investigação.