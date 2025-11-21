Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido por um carro enquanto fugia depois de um assalto. Ele havia participado de outro roubo minutos antes, segundo a Polícia Militar.

O caso ocorreu em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um Fiat Punto teve o celular levado por dois homens em uma motocicleta quando estava em frente à casa de um amigo, no bairro Itanhangá, por volta das 21h de quinta-feira (20).