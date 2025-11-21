22 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Se deu mal! Após usar arma falsa, ladrão morre em seguida

Por Da Redação | Campo Grande
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ladrão foi atropelado e morreu após assalto
Ladrão foi atropelado e morreu após assalto

Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido por um carro enquanto fugia depois de um assalto. Ele havia participado de outro roubo minutos antes, segundo a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um Fiat Punto teve o celular levado por dois homens em uma motocicleta quando estava em frente à casa de um amigo, no bairro Itanhangá, por volta das 21h de quinta-feira (20).

A vítima reagiu ao assalto e começou a perseguir a dupla. Durante a fuga, o garupa teria apontado uma arma em direção ao motorista, que perdeu o controle da direção e acabou batendo contra a motocicleta. Com o impacto, André Luiz dos Santos morreu na hora. O comparsa, Gustavo de Oliveira dos Santos, de 19 anos, foi socorrido e levado à Santa Casa.

Enquanto equipes atendiam a ocorrência, outra vítima chegou ao local e reconheceu André Luiz como o autor de um assalto ocorrido instantes antes, próximo à Avenida Eduardo Elias Zahran. Ele contou que o suspeito havia colocado uma arma em sua cabeça para roubar o celular e que estava a caminho da delegacia quando se deparou com o acidente.

O motorista do Fiat Punto permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A arma usada nos crimes foi identificada como um simulacro. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários