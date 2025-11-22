22 de novembro de 2025
TREINO DIFERENTE

Homem viraliza ao treinar com garrafa de corote ao lado

Por Da redação | Herculândia - SP
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Pré-treino raiz, meu amigo! Em Herculândia, São Paulo, o humorista Lucas Fanoel chamou o amigo Oziel para um treino e foi surpreendido pelo “suplemento” escolhido: nada de whey ou creatina, o homem foi de corote!

Entre risadas e flexões duvidosas, os comentários não perdoaram — “a garrafinha de água da lenda” e “por isso que eu não cresço, tô tomando o pré-treino errado”.

