Pré-treino raiz, meu amigo! Em Herculândia, São Paulo, o humorista Lucas Fanoel chamou o amigo Oziel para um treino e foi surpreendido pelo “suplemento” escolhido: nada de whey ou creatina, o homem foi de corote!

Entre risadas e flexões duvidosas, os comentários não perdoaram — “a garrafinha de água da lenda” e “por isso que eu não cresço, tô tomando o pré-treino errado”.