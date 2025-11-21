Terezinha Fatima de Moraes morreu nesta última quinta-feira (20), aos 69 anos, em Jacareí. E o sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Muito querida, ela deixará muitas saudades. E as lembranças de uma pessoa alegre e de bem com a vida. Nas redes sociais, Larissa de Paula lamentou muito a partida precoce dela. "Dona Terezinha você vai fazer tanta falta A senhora sempre foi tão querida comigo, me acompanhou durante toda a minha gestação, foi uma das primeiras pessoas a conhecer meu filho, sempre esteve presente Uma amizade que veio do nada e se tornou muito especial. Descansa em paz Terezinha, obrigada por tudo", disse.