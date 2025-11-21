21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Meu coração está indo com você'; adeus dona Terezinha, 69 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Terezinha Fatima de Moraes
Terezinha Fatima de Moraes

Terezinha Fatima de Moraes morreu nesta última quinta-feira (20), aos 69 anos, em Jacareí. E o sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Muito querida, ela deixará muitas saudades. E as lembranças de uma pessoa alegre e de bem com a vida. Nas redes sociais,  Larissa de Paula lamentou muito a partida precoce dela. "Dona Terezinha você vai fazer tanta falta A senhora sempre foi tão querida comigo, me acompanhou durante toda a minha gestação, foi uma das primeiras pessoas a conhecer meu filho, sempre esteve presente Uma amizade que veio do nada e se tornou muito especial. Descansa em paz Terezinha, obrigada por tudo", disse.

A filha Tathiane de Moraes também usou as redes sociais para destacar a importância da mãe na vida dela. "Ah Mãe... meu coração está indo com você. Te amo.. até o Céu!", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários