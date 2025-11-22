22 de novembro de 2025
FOTOS

Ela marcou o ensaio, mas só o marido apareceu nas fotos

Por Da redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Ariana dos Santos Silva, de Aparecida de Goiânia (GO), resolveu fazer um ensaio fotográfico profissional com a família.

No entanto, ela gravou os bastidores e percebeu uma coisa hilária: a família toda ama tanto o marido dela que eles simplesmente fizeram o ensaio quase inteiro só com ele, e ela acabou ficando de fora da própria sessão de fotos.

Um seguidor já comentou: “Ela foi de ‘organizadora do evento’ para ‘fotógrafa dos bastidores’ muito rápido”.

