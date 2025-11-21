22 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Motociclista bate em caminhão e morre decapitado com o garupa

Por Da Redação | Recife (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um motociclista de 41 anos morreu decapitado após um grave acidente ocorrido na madrugada de quinta-feira (20). A colisão também resultou na morte da garupa e deixou uma terceira pessoa ferida.

O caso aconteceu em Recife (PE). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a moto colidiu contra um caminhão-guincho em um impacto descrito como “extremamente violento”. A garupa, identificada como Rosana Mendes, também morreu no local.

Uma terceira vítima, um prestador de serviços da Prefeitura do Recife, presenciou o acidente e acabou ferida. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) informou que ele está recebendo assistência, mas não divulgou sua identidade.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como “acidente de trânsito com vítimas fatais” e abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão.

