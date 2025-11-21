Um motociclista de 41 anos morreu decapitado após um grave acidente ocorrido na madrugada de quinta-feira (20). A colisão também resultou na morte da garupa e deixou uma terceira pessoa ferida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Recife (PE). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a moto colidiu contra um caminhão-guincho em um impacto descrito como “extremamente violento”. A garupa, identificada como Rosana Mendes, também morreu no local.