Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer um grave abuso em uma oficina de carpintaria. Ele foi vítima de violência sexual e sofreu ferimentos internos severos causados por um objeto.

O crime ocorreu em Bozova, no sul da Turquia. Segundo informações locais, Muhammed Kendirci foi imobilizado por dois colegas de trabalho, que amarraram suas mãos e forçaram a queda de suas calças. Em seguida, os suspeitos usaram uma mangueira conectada a um compressor de ar para inflar seu corpo, provocando danos internos graves.