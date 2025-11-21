22 de novembro de 2025
ESTUPIDEZ

Jovem de 15 anos morre após ser violado com mangueira

Por Da Redação | Turquia
| Tempo de leitura: 1 min
Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer um grave abuso em uma oficina de carpintaria. Ele foi vítima de violência sexual e sofreu ferimentos internos severos causados por um objeto.

O crime ocorreu em Bozova, no sul da Turquia. Segundo informações locais, Muhammed Kendirci foi imobilizado por dois colegas de trabalho, que amarraram suas mãos e forçaram a queda de suas calças. Em seguida, os suspeitos usaram uma mangueira conectada a um compressor de ar para inflar seu corpo, provocando danos internos graves.

O jovem foi hospitalizado em estado crítico e permaneceu internado por cinco dias, mas não resistiu e faleceu em 19 de novembro. O funeral foi realizado no cemitério de Asri.

