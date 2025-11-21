Uma câmera de segurança registrou os momentos finais do casal Alan Christopher Cassol Rodrigues, de 20 anos, e Tamiris Alves, de 18 anos, pouco antes do acidente de moto que tirou a vida de ambos. As imagens mostram que o piloto empinou a motocicleta segundos antes da colisão fatal.

O caso ocorreu em Maringá, no Noroeste do Paraná. Segundo informações da Ric RECORD Maringá, o casal aguardava no sinal e, assim que o semáforo abriu, Alan levantou a moto. Ao tentar retomar o controle, perdeu a direção e bateu violentamente contra um poste.