Uma câmera de segurança registrou os momentos finais do casal Alan Christopher Cassol Rodrigues, de 20 anos, e Tamiris Alves, de 18 anos, pouco antes do acidente de moto que tirou a vida de ambos. As imagens mostram que o piloto empinou a motocicleta segundos antes da colisão fatal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Maringá, no Noroeste do Paraná. Segundo informações da Ric RECORD Maringá, o casal aguardava no sinal e, assim que o semáforo abriu, Alan levantou a moto. Ao tentar retomar o controle, perdeu a direção e bateu violentamente contra um poste.
Alan morreu ainda no local. Tamiris chegou a ser atendida pelos bombeiros, que tentaram reanimá-la por cerca de 30 minutos, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Moradores de Paiçandu, os dois eram bastante conhecidos na cidade. Alan trabalhava na panificadora da família, enquanto Tamiris, sobrinha do prefeito do município, cursava Fisioterapia na Unifeitep.