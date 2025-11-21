21 de novembro de 2025
ACIDENTE

Acidente entre picape e ônibus causa transtornos em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro ficou destruído em colisão
Um acidente envolvendo uma picape e um ônibus do transporte público foi registrado na manhã desta sexta-feira (21) na Via Norte, importante corredor viário da região norte de São José dos Campos.

Segundo as primeiras informações, a colisão ocorreu em um trecho de grande movimentação e deixou o carro completamente destruído. Apesar do impacto, não há registro de feridos graves.

Equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas e atuaram na sinalização do trânsito, garantindo a segurança do local e auxiliando na retirada dos veículos.

A dinâmica da colisão ainda será apurada. A ocorrência causou lentidão no trecho.

