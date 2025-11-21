Um acidente envolvendo uma picape e um ônibus do transporte público foi registrado na manhã desta sexta-feira (21) na Via Norte, importante corredor viário da região norte de São José dos Campos.

Segundo as primeiras informações, a colisão ocorreu em um trecho de grande movimentação e deixou o carro completamente destruído. Apesar do impacto, não há registro de feridos graves.