A ex-esposa do ex-lutador Kevin Nikel, de 41 anos, foi acusada de participar do assassinato dele apenas três dias após a finalização do divórcio. Segundo a investigação, Amanda Penny, de 40 anos, teria planejado o crime, enquanto o atual marido dela, Michael Hogue, de 51 anos, seria o autor dos disparos.

O caso ocorreu no Arkansas, nos Estados Unidos. O corpo de Nikel foi encontrado às margens de uma rodovia, com ferimentos de tiro no abdômen. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu.