ASSASSINATO

Ex-mulher e namorado são suspeitos de matar ex-lutador

Por Da Redação | Arkansas, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Kevin Nikel
Kevin Nikel

A ex-esposa do ex-lutador Kevin Nikel, de 41 anos, foi acusada de participar do assassinato dele apenas três dias após a finalização do divórcio. Segundo a investigação, Amanda Penny, de 40 anos, teria planejado o crime, enquanto o atual marido dela, Michael Hogue, de 51 anos, seria o autor dos disparos.

O caso ocorreu no Arkansas, nos Estados Unidos. O corpo de Nikel foi encontrado às margens de uma rodovia, com ferimentos de tiro no abdômen. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu.

De acordo com documentos obtidos pelo New York Post, Amanda e Michael foram presos e respondem por homicídio em primeiro grau, além de porte ilegal de arma de fogo. Ambos estão detidos na Cadeia do Condado de Benton e aguardam audiência de fiança marcada para a próxima quarta-feira (26).

Kevin e Amanda estavam juntos havia quase 13 anos e se conheciam desde o ensino médio. Segundo a mãe do lutador, o relacionamento vinha se deteriorando com o passar do tempo. Ela afirmou que recebeu poucas informações sobre o crime e que os detetives relataram apenas que houve uma “altercação” seguida de disparos.

Nikel atuou no WWE NXT entre 2012 e 2013 e também integrou a Ozark Mountain Wrestling, onde lutava sob o nome de Ivan Warsaw.

